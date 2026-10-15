Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kazada yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.