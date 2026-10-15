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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Türkiye ziyaretinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.

Duran'ın sosyal medya açıklaması (Foto: AA)Duran'ın sosyal medya açıklaması (Foto: AA)

İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.

Kamboçya Başbakanı Manet, Türkiye'yi ziyaret edecek (Foto: AA)Kamboçya Başbakanı Manet, Türkiye'yi ziyaret edecek (Foto: AA)

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran (Foto: AA)İletişim Başkanı Burhanettin Duran (Foto: AA)

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kamboçya Başbakanı Hun Manet, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğimizi ileriye taşıyacak imkanlar ele alınacaktır. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir" dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan #Hun Manet
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