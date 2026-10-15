Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Türkiye ziyaretinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.
İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kamboçya Başbakanı Hun Manet, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğimizi ileriye taşıyacak imkanlar ele alınacaktır. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir" dedi.