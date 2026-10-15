Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret suçundan yeni soruşturma
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, yargılandığı davanın duruşmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sanıkları arasında yer alan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşma sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında İmamoğlu'nun, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.