11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı noktada bombalı araçlarla saldırı düzenlendi. Patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, eylemi gerçekleştiren ve organize eden kişiler araştırıldı. Bazı şüpheliler yakalanırken bazı isimlerin Suriye'ye kaçtığı belirlendi. Yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise yıllar boyunca sürdü.

2018: YUSUF NAZİK LAZKİYE'DE YAKALANDI

Saldırının organizatörlerinden Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan Nazik'in, Suriye istihbaratıyla bağlantıyı sağladığı ve saldırının faillerini yönlendirdiği belirtildi.

Nazik, ön sorgusunda Suriye istihbaratından aldığı talimatlarla Türkiye'de eylem arayışına girdiğini, alternatif hedefler için keşif yaptığını ve patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini organize ettiğini anlattı. İki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini sağladığını da itiraf etti. Ayrıca saldırılarda rol aldığı belirtilen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında bilgi verdi.

2025: MUHAMMED DİB KORALI SURİYE'DE ELE GEÇİRİLDİ

Nazik'in yakalanmasından yaklaşık altı yıl sonra, saldırının planlayıcıları arasında yer alan Muhammed Dib Koralı da MİT'in operasyonuyla yakalandı. Bombaların temin edilmesinde rol oynadığı belirtilen Koralı, 14 Ocak 2025'te Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

MİT, saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda Koralı'nın saklandığı yeri belirledi. Koralı'nın, Suriye istihbarat servisi El Muhaberat'tan aldığı talimatlar doğrultusunda bombaları Lazkiye'den Hatay'a getirdiği belirtildi.