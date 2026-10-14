Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu’nda, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıda Türkiye’nin bölgesel barış ve güvenliği merkeze alan dış politika yaklaşımının vurgulandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya kurul üyeleri ve ilgili Cumhurbaşkanlığı yetkilileri katıldı.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YI HEDEF ALAN PROVOKASYONLARI GÜNDEMDE

Duran'ın açıklamasına göre toplantıda, bölgede sancılı günler yaşandığına dikkat çekildi. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği, ayrıca Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASIYLA DAYANIŞMA VURGUSU

Toplantıda, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığı Ortak Savunma Anlaşması'nın kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi.

Bölgedeki gelişmeler karşısında tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket edildiği ifade edildi.

DIŞ POLİTİKADA BARIŞ VE GÜVENLİK MESAJI

Türkiye'nin dış politika adımlarında bölgesel barış ve güvenliği esas aldığına işaret eden Duran, "Toplantıda, Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi." ifadelerini kullandı.