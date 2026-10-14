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Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak

Almanya’da yeraltı dünyasını sarsan ve uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin’in yeğeni Çağdaş Baybaşin’in 7 kurşunla ağır yaralandığı kanlı suikast girişiminin detayları deşifre oldu. Milyar dolarlık uyuşturucu rantı, dijital yasa dışı bahis ağları ve sokak hakimiyeti kavgasından doğan hesaplaşmanın arkasından Daltonlar, Tolhildanlar ve Gündoğmuşlar çetelerinden oluşan dev bir suç ittifakı çıktı.

"Eski düzenin kabadayıları" ile "yeni nesil mafya" grupları arasında yaşanan güç savaşı iddiaya göre milyar dolarlık küresel uyuşturucu rantı, dijital yasa dışı bahis ağları ve sokak hakimiyetinden elde edilen yeraltı gelirlerinin paylaşılamaması sebebiyle başladı. Bu kanlı hesaplaşma zincirinin ilk fişeği, 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü İspanya'nın Barselona şehrinde ateşlendi.

Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak - 1

KAYIP UYUŞTURUCU BİLMECESİ

Avrupa uyuşturucu trafiğinde kritik bir öneme sahip olan İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) 600 kilogramlık kayıp kokain sevkiyatıyla ilgili uyuşturucu baronu Abdullah Baybaşin ile bir restoranda yemek yedikten sonra sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Tetikçi, yakın mesafeden Aytekin'in başına ve boynuna tam 5 el ateş etti. Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, tetikçi geride somut bir iz bırakmadan kaçmayı başardı.

Uğurcan GündoğmuşUğurcan Gündoğmuş

İlmettin Aytekin cinayetinden yaklaşık 15 ay sonra, 3 Ağustos 2025 tarihinde suikastın adresi bu kez Torrevieja kentiydi. Pedro Lorca ile Rambla de Juan Mateo caddelerinin kesiştiği açık alandaki bir kafenin terasında oturan Daltonlar suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'e iki maskeli tetikçi tarafından yaylım ateşi açıldı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Koçer, hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak - 2

ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA MESAJI

İddiaya göre bu infazla bağlantılı, uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Çağdaş Baybaşin, sosyal medya hesabından provokatif bir "öpücük" paylaşımı yaptı. Bu "öpücük"lü meydan okuma, dev bir suç "ittifakı" kurulmasına neden oldu. Daltonlar lideri Beratcan Gökdemir, Tolhildanlar çetesi yöneticisi 'Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz ve Gündoğmuşlar çetesi lideri Uğurcan Gündoğmuş, kanlı planda güçlerini birleştirdi.

Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak - 3

SAATLERCE TAKİP ETTİLER

Bu gizli ittifak 31 Aralık 2025 tarihinde kanlı saldırı için düğmeye bastı. Çağdaş Baybaşin, Hüseyin Başbaşin ile birlikte, amcası Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için düzenlenen protesto gösterilerinin ardından bindiği takside silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tabancasından çıkan 7 mermi ile ağır yaralanan Çağdaş Baybaşin aylar süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Tekin Kartal, Abdullah Baybaşin, Çağdaş BaybaşinTekin Kartal, Abdullah Baybaşin, Çağdaş Baybaşin

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olan Cihan K., Gündoğmuşlar çetesi üyesi Elvan Alperen Ç., Tolhindanlar yöneticisi Engin D. ve Mazloum M. yakalandı. Saldırının planlayıcısının ise "TNT Süleyman" lakaplı Süleyman A. olduğu belirlendi.

Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak - 4

SUİKAST GİRİŞİMİNDE İTİRAF GELDİ

Saldırının baş aktörlerinden Cihan K. Düsseldorf'taki Yüksek Bölge Mahkemesi'nde ilk kez çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olay yerinde olduğunu kabul etti, ancak ateş etmediğini söyleyen Cihan K. Düsseldorf'taki saldırının İspanya'daki bir cinayetin intikamı olduğunu itiraf etti. Cihan K., Çağdaş Baybaşin'in faili sosyal medyada övmesi nedeniyle kurban olarak seçilmiş olabileceğini söyledi.

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