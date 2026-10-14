ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA MESAJI İddiaya göre bu infazla bağlantılı, uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Çağdaş Baybaşin, sosyal medya hesabından provokatif bir "öpücük" paylaşımı yaptı. Bu "öpücük"lü meydan okuma, dev bir suç "ittifakı" kurulmasına neden oldu. Daltonlar lideri Beratcan Gökdemir, Tolhildanlar çetesi yöneticisi 'Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz ve Gündoğmuşlar çetesi lideri Uğurcan Gündoğmuş, kanlı planda güçlerini birleştirdi.

SAATLERCE TAKİP ETTİLER Bu gizli ittifak 31 Aralık 2025 tarihinde kanlı saldırı için düğmeye bastı. Çağdaş Baybaşin, Hüseyin Başbaşin ile birlikte, amcası Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için düzenlenen protesto gösterilerinin ardından bindiği takside silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tabancasından çıkan 7 mermi ile ağır yaralanan Çağdaş Baybaşin aylar süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Tekin Kartal, Abdullah Baybaşin, Çağdaş Baybaşin ŞÜPHELİLERİN HEPSİ YAKALANDI Saldırıyı gerçekleştiren Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olan Cihan K., Gündoğmuşlar çetesi üyesi Elvan Alperen Ç., Tolhindanlar yöneticisi Engin D. ve Mazloum M. yakalandı. Saldırının planlayıcısının ise "TNT Süleyman" lakaplı Süleyman A. olduğu belirlendi.