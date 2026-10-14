Sosyal medyadaki öpücük paylaşımı suikastı tetikledi! Daltonlar Tolhildanlar Gündoğmuş çetelerinden kanlı ittifak
Almanya’da yeraltı dünyasını sarsan ve uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin’in yeğeni Çağdaş Baybaşin’in 7 kurşunla ağır yaralandığı kanlı suikast girişiminin detayları deşifre oldu. Milyar dolarlık uyuşturucu rantı, dijital yasa dışı bahis ağları ve sokak hakimiyeti kavgasından doğan hesaplaşmanın arkasından Daltonlar, Tolhildanlar ve Gündoğmuşlar çetelerinden oluşan dev bir suç ittifakı çıktı.
"Eski düzenin kabadayıları" ile "yeni nesil mafya" grupları arasında yaşanan güç savaşı iddiaya göre milyar dolarlık küresel uyuşturucu rantı, dijital yasa dışı bahis ağları ve sokak hakimiyetinden elde edilen yeraltı gelirlerinin paylaşılamaması sebebiyle başladı. Bu kanlı hesaplaşma zincirinin ilk fişeği, 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü İspanya'nın Barselona şehrinde ateşlendi.
KAYIP UYUŞTURUCU BİLMECESİ
Avrupa uyuşturucu trafiğinde kritik bir öneme sahip olan İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) 600 kilogramlık kayıp kokain sevkiyatıyla ilgili uyuşturucu baronu Abdullah Baybaşin ile bir restoranda yemek yedikten sonra sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Tetikçi, yakın mesafeden Aytekin'in başına ve boynuna tam 5 el ateş etti. Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, tetikçi geride somut bir iz bırakmadan kaçmayı başardı.
İlmettin Aytekin cinayetinden yaklaşık 15 ay sonra, 3 Ağustos 2025 tarihinde suikastın adresi bu kez Torrevieja kentiydi. Pedro Lorca ile Rambla de Juan Mateo caddelerinin kesiştiği açık alandaki bir kafenin terasında oturan Daltonlar suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'e iki maskeli tetikçi tarafından yaylım ateşi açıldı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Koçer, hastanede hayatını kaybetti.