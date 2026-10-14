İstanbul'da etkisini artıran sağanak Esenyurt'ta yolları su altında bıraktı. Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Megakentin bazı bölgelerinde de araçlar su içinde kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, birçok noktada günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta suyla kaplanan yolda bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. ESENYURT'TA SUYA KAPILAN KADIN SÜRÜKLENDİ! O ANLAR KAMERADA ESENYURT'TA YOLLAR SU ALTINDA KALDI Olay, Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından yolda yoğun su birikintileri oluştu. Yağmur suyunun kısa sürede yükselmesiyle bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise yükselen suyun içinde kaldı. SUYA KAPILAN KADIN SÜRÜKLENDİ Yağış nedeniyle suyla kaplanan yoldan geçmeye çalışan bir kadın, akıntının etkisine kapıldı. Dengesini kaybeden kadın suyun içinde sürüklenmeye başladı. Kadının zor durumda olduğunu gören çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. VATANDAŞLAR KURTARDI Akıntıyla sürüklenen kadına müdahale eden vatandaşlar, kadını sudan çıkarmayı başardı. Kadının suya kapılması, akıntıyla sürüklenmesi ve vatandaşlar tarafından kurtarılması kameraya yansıdı.

(Foto: DHA) İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU İstanbul genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Suyla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük yaşarken bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Yağışın da etkisiyle İstanbul'daki trafik yoğunluğunun saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştığı bildirildi. İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ! ARAÇLAR SUYUN İÇİNDE KALDI Esenyurt'taki kuvvetli yağıştan araçlar da etkilendi. Yoğun su birikintisinin oluştuğu noktalarda bazı araçların su içinde kaldığı görüldü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

(Foto: DHA) VALİLİKTEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI İstanbul Valiliği, yağış öncesinde vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyarmıştı. Valilik açıklamasında, Avrupa Yakası'nın batısında bulunan Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirilmişti. Anadolu Yakası'nın doğusunda ise Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti.