COP31 Antalya'da düzenlenecek: İklim zirvesinin tarihi, yeri ve gündemi
Birleşmiş Milletler’in iklim zirvesi COP31, 9-20 Kasım 2026’da Antalya’da düzenlenecek. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantıda ülkeler; emisyon hedeflerini, iklim finansmanını ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ele alacak.
Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede atacağı adımlar, kasım ayında Antalya'da masaya yatırılacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
COP31 NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?
COP, İngilizce "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçede Taraflar Konferansı anlamına gelir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenlenen bu toplantılar, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak kararlar aldığı en üst düzey uluslararası platformlar arasında yer alır.
1992 yılında kabul edilen sözleşmeye taraf ülkeler, COP toplantılarında bir araya gelir. İklim politikalarını değerlendirir, alınan kararların uygulanmasını gözden geçirir ve yeni adımları müzakere eder.
COP31 ise bu sürecin 31'inci toplantısı olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) resmi takvimine göre zirve, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
COP31 NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
COP31, Antalya EXPO alanında düzenlenecek. Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan konferans, farklı ülkelerden devlet temsilcilerini, müzakerecileri, bilim insanlarını, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.
Zirveye ilişkin temel bilgiler şöyle:
- Tarih: 9-20 Kasım 2026
- Yer: Antalya EXPO alanı, Antalya
- Ev sahibi ülke: Türkiye
- COP31 Başkanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
- Bir önceki konferans: COP30, Belem, Brezilya (2025)
Türkiye, COP31 ile ilk kez bu ölçekteki Birleşmiş Milletler iklim konferansına ev sahipliği yapacak.