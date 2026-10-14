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COP31 Antalya'da düzenlenecek: İklim zirvesinin tarihi, yeri ve gündemi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31 Antalya'da düzenlenecek: İklim zirvesinin tarihi, yeri ve gündemi

Birleşmiş Milletler’in iklim zirvesi COP31, 9-20 Kasım 2026’da Antalya’da düzenlenecek. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantıda ülkeler; emisyon hedeflerini, iklim finansmanını ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ele alacak.

Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede atacağı adımlar, kasım ayında Antalya'da masaya yatırılacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci toplantısı olacak. (A Haber Foto Arşivi)COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci toplantısı olacak. (A Haber Foto Arşivi)

COP31 NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

COP, İngilizce "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçede Taraflar Konferansı anlamına gelir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenlenen bu toplantılar, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak kararlar aldığı en üst düzey uluslararası platformlar arasında yer alır.

1992 yılında kabul edilen sözleşmeye taraf ülkeler, COP toplantılarında bir araya gelir. İklim politikalarını değerlendirir, alınan kararların uygulanmasını gözden geçirir ve yeni adımları müzakere eder.

COP31 ise bu sürecin 31'inci toplantısı olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) resmi takvimine göre zirve, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. (A Haber Grafik Ekibi)COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. (A Haber Grafik Ekibi)

COP31 NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

COP31, Antalya EXPO alanında düzenlenecek. Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan konferans, farklı ülkelerden devlet temsilcilerini, müzakerecileri, bilim insanlarını, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Zirveye ilişkin temel bilgiler şöyle:

  • Tarih: 9-20 Kasım 2026
  • Yer: Antalya EXPO alanı, Antalya
  • Ev sahibi ülke: Türkiye
  • COP31 Başkanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bir önceki konferans: COP30, Belem, Brezilya (2025)

Türkiye, COP31 ile ilk kez bu ölçekteki Birleşmiş Milletler iklim konferansına ev sahipliği yapacak.

Antalya'daki zirvede emisyon azaltımı, iklim finansmanı ve uyum politikaları ele alınacak. (A Haber)Antalya'daki zirvede emisyon azaltımı, iklim finansmanı ve uyum politikaları ele alınacak. (A Haber)

COP31'İN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Antalya'daki toplantılarda yalnızca yeni iklim hedeflerinin belirlenmesi değil, mevcut taahhütlerin uygulanması da öne çıkacak.

Ülkelerin emisyonları azaltmak için attığı adımlar, iklim krizinden etkilenen bölgelere sağlanacak destekler ve finansman kaynakları gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Türkiye'nin coğrafi konumu, farklı bölgelerden ülkeleri iklim diplomasisi kapsamında buluşturuyor. (A Haber)Türkiye'nin coğrafi konumu, farklı bölgelerden ülkeleri iklim diplomasisi kapsamında buluşturuyor. (A Haber)

COP31 NEDEN ÖNEMLİ?

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin hedef belirlemesi kadar bu hedefleri hayata geçirmesi de önem taşıyor. Antalya'daki zirvede emisyonların azaltılması, iklim finansmanının sağlanması ve iklim risklerine karşı hazırlıkların güçlendirilmesi konularında ilerleme aranacak.

Toplantıda alınacak kararlar, ülkelerin uzlaşmasına ve müzakerelerin sonuçlarına bağlı olacak. COP31'in temel hedefi ise uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak.

Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil yakıt kullanımı iklim değişikliğini küresel gündeme taşıdı. (AA)Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil yakıt kullanımı iklim değişikliğini küresel gündeme taşıdı. (AA)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE NASIL BAŞLADI?

Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salımları, iklim değişikliğini küresel bir sorun haline getirdi. 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi, ilk Taraflar Konferansı (COP1) ise 1995'te Berlin'de düzenlendi.

COP sürecinin önemli dönüm noktaları

Kyoto Protokolü – COP3 (1997)

Japonya'da düzenlenen COP3'te kabul edilen Kyoto Protokolü, gelişmiş ülkelere sera gazı salımlarını azaltmak için hukuken bağlayıcı hedefler getirdi. Ancak tüm ülkeleri aynı yükümlülükler altında birleştiremedi.

Kopenhag Zirvesi – COP15 (2009)

Kopenhag'da yeni bir iklim anlaşması üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Buna rağmen küresel sıcaklık artışını 2°C'nin altında tutma hedefi öne çıktı ve gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar iklim finansmanı sağlanması hedefi gündeme geldi.

Paris Antlaşması -COP21 (2015)

Paris'te kabul edilen anlaşma, küresel sıcaklık artışını 2°C'nin oldukça altında tutmayı ve 1,5°C ile sınırlandırmak için çaba göstermeyi hedefledi. Anlaşmayla tüm ülkelerin iklim hedefleri belirlemesi ve bu hedefleri düzenli olarak güncellemesi için ortak bir çerçeve oluşturuldu.

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