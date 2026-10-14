Ülkelerin emisyonları azaltmak için attığı adımlar, iklim krizinden etkilenen bölgelere sağlanacak destekler ve finansman kaynakları gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Antalya'daki toplantılarda yalnızca yeni iklim hedeflerinin belirlenmesi değil, mevcut taahhütlerin uygulanması da öne çıkacak.

Toplantıda alınacak kararlar, ülkelerin uzlaşmasına ve müzakerelerin sonuçlarına bağlı olacak. COP31'in temel hedefi ise uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak.

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin hedef belirlemesi kadar bu hedefleri hayata geçirmesi de önem taşıyor. Antalya'daki zirvede emisyonların azaltılması, iklim finansmanının sağlanması ve iklim risklerine karşı hazırlıkların güçlendirilmesi konularında ilerleme aranacak.

Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil yakıt kullanımı iklim değişikliğini küresel gündeme taşıdı. (AA)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE NASIL BAŞLADI?

Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salımları, iklim değişikliğini küresel bir sorun haline getirdi. 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi, ilk Taraflar Konferansı (COP1) ise 1995'te Berlin'de düzenlendi.

COP sürecinin önemli dönüm noktaları

Kyoto Protokolü – COP3 (1997)

Japonya'da düzenlenen COP3'te kabul edilen Kyoto Protokolü, gelişmiş ülkelere sera gazı salımlarını azaltmak için hukuken bağlayıcı hedefler getirdi. Ancak tüm ülkeleri aynı yükümlülükler altında birleştiremedi.

Kopenhag Zirvesi – COP15 (2009)

Kopenhag'da yeni bir iklim anlaşması üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Buna rağmen küresel sıcaklık artışını 2°C'nin altında tutma hedefi öne çıktı ve gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar iklim finansmanı sağlanması hedefi gündeme geldi.

Paris Antlaşması -COP21 (2015)

Paris'te kabul edilen anlaşma, küresel sıcaklık artışını 2°C'nin oldukça altında tutmayı ve 1,5°C ile sınırlandırmak için çaba göstermeyi hedefledi. Anlaşmayla tüm ülkelerin iklim hedefleri belirlemesi ve bu hedefleri düzenli olarak güncellemesi için ortak bir çerçeve oluşturuldu.