Başörtülü hakimi "reddeden" avukata 2 suçtan hapis talebi!

Başörtülü hakimi reddeden avukat Demirdiş'e iki suçtan ceza talebi | Fotoğraf: A Haber Arşiv

İddianamede zarar unsurunun tam olarak açıklanmadığını savunan Demirdiş, bu unsurun açıklanması halinde ayrıntılı savunma yapabileceğini söyledi.

2 SUÇTAN HAPİS CEZASI TALEBİ Sanığın beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyen Demirdiş, ayrıca kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Sanık avukatı ise iddianamenin yeterince açıklayıcı olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Demirdiş'in mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay 14 Mayıs 2024 tarihinde Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşmada yaşandı. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan bir sanığın avukatı olan Demirdiş'in, duruşmada söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirdiş'in mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olarak duruşmaya katılamayacağını ifade ederek reddi hakim talebinde bulunduğu aktarıldı. Hakimin başörtüsü takmasının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 22. maddesinde düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ile 24. maddesinde yer alan "hakimin reddi sebepleri" arasında bulunmadığı ifade edildi.

Demirdiş hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.