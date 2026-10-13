İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli nedenlerle ağır hasar kaydı oluşmuş (pert) araçların seri numaralarını hacizli veya hakkında yakalama kararı bulunan araçların seri numaralarına uyarlayarak 'change' işlemi yapan ve bu yöntemle 61 aracın satışını gerçekleştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından veya piyasadan temin edilen hacizli veya hakkında yakalama kararı bulunan araçların seri numaralarına uyarlandığı belirlendi.

'Change' yapılan araçların üçüncü kişilere satılmasıyla dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'resmî belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da 12 farklı ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 50 fişek ve çok sayıda araç ele geçirildi.