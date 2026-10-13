Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç, başkan vekili oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevinden uzaklaştırılması üzerine başkan vekili seçimi için toplandı. Belediye meclisinde 73 üyenin oy kullandığı tek adaylı seçimin ilk turunda CHP'li Gülşah Yıldırım Genç, 47 oy aldı. 24 oy boş çıkarken 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda da CHP'li Genç, 47 oy aldı. 24 oy boş çıkarken 2 oy ise geçersiz kabul edildi. Üçüncü turda da 47 oy alan CHP'li Genç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.