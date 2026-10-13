Düzce merkezli 6 ilde sahte borsa yatırım reklamı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Düzce merkezli 6 ilde, sosyal medyada yapay zeka araçlarıyla hazırlanan sahte borsa yatırım danışmanlığı reklamları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Hesaplarına toplam 805 bin TL aktarıldığı belirlenen 9 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Düzce merkezli 6 ilde, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte borsa yatırım danışmanlığı reklamlarıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
YAPAY ZEKAYLA SAHTE BORSA REKLAMLARI HAZIRLADILAR
Jandarma ekiplerinin çalışmasına göre şüpheliler, sosyal medya kullanıcılarına ulaşmak için yapay zeka araçlarıyla hazırlanan sahte borsa yatırım danışmanlığı reklamlarını kullandı.
Söz konusu reklamlarla vatandaşlara yatırım danışmanlığı hizmeti verildiği izlenimi oluşturularak yüksek kazanç vaadinde bulunulduğu tespit edildi.
Şüphelilerin bu yöntem üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
DÜZCE MERKEZLİ 6 İLDE OPERASYON
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve adli çalışmalarının ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.
Düzce merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda tespit edilen 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
HESAPLARA 805 BİN TL AKTARILDI
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yapılan incelemede, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarına toplam 805 bin TL aktarıldığı tespit edildi.
Söz konusu rakam şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı belirlenen toplam tutarı ifade ediyor.
Kaynak bilgilerde mağdur sayısı veya her mağdurun ayrı ayrı uğradığı zarar miktarı açıklanmadı.
9 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, Düzce İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.