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Başkan Erdoğan peş peşe kabul etti! 5 büyükelçiden güven mektubu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan peş peşe kabul etti! 5 büyükelçiden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A 5 BÜYÜKELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth'i, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga'yı, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout'u, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande'yi ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti (Foto: AA)Başkan Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti (Foto: AA)

PEŞ PEŞE GÜVEN MEKTUBU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti (Foto: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti (Foto: AA)

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Başkan Erdoğan'a yapılan güven mektubu takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan
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