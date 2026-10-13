Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth'i, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga'yı, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout'u, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande'yi ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti (Foto: AA)

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Başkan Erdoğan'a yapılan güven mektubu takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.