Başkan Erdoğan peş peşe kabul etti! 5 büyükelçiden güven mektubu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth'i, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga'yı, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout'u, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande'yi ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi kabul etti.
PEŞ PEŞE GÜVEN MEKTUBU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Başkan Erdoğan'a yapılan güven mektubu takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.