İnan, AK Parti Genel Sekreterliği tarafından partinin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan , yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarını kararlılıkla kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÜÇ AYRI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

İnan'ın açıklamasına göre, Şaban Sevinç hakkında 28, 29 ve 30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldı.

Timur Soykan ve BirGün TV hakkında ise 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınlar nedeniyle 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığı belirtildi.

YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında da 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığı kaydedildi.

Böylece üç ayrı dosya kapsamında talep edilen toplam manevi tazminat tutarı 1 milyon 600 bin TL oldu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ELEŞTİRİ HAKKINA SAYGI DUYUYORUZ"

AK Parti'nin demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyduğunu belirten İnan, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasında hukuki ve demokratik ayrım gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun basın özgürlüğünü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek AK Parti'nin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmadığını kaydeden İnan, partinin kurumsal haklarını ve itibarını korumanın hukuki bir hak olmanın yanı sıra millet ve teşkilatlara karşı taşınan kurumsal sorumluluğun da gereği olduğunu belirtti.

"HUKUKİ SÜREÇLERİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişi, milletle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biri olduğunu ifade eden İnan, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

İnan, partiye yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarını kullanmayı sürdüreceklerini belirterek, AK Parti'nin siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.