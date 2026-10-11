Toplantının öncelikli gündem maddesi, tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturma ve mağdur yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler olacak. Kabine'de ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomideki son durum kapsamlı şekilde ele alınacak.

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımları bulunan kişilere ara ödeme yapılmasını ve fonların tasfiye sürecini düzenleyen 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında, belirlenen şartlar çerçevesinde yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemelerin fon varlıklarından karşılanması planlanıyor. Kabine toplantısında, teklifin yasama süreciyle birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlıkların ve fonların tasfiyesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında alınan kararlar ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sürece yansımaları da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA



Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları belirlenirken, kurumlar arası koordinasyona ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Bir yandan gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmelerin Kabine'de ele alınması bekleniyor.