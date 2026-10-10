Göçmen kaçakçılarına operasyon! 33 ilde 51 şüpheli yakalandı: 47 tutuklama, 4 adli kontrol
İçişleri Bakanlığı, jandarmanın 33 ilde düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını, 47’sinin tutuklandığını açıkladı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Yakalanan 2 bin 822 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 33 ilde operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı, çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını duyurdu. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
HAVADAN JİHA, KARADAN KOMANDO DESTEĞİ
Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.
Jandarma insansız hava araçları (JİHA) ile havadan; asayiş, otoyol ve komando timleriyle karadan yürütülen çalışmalar sonucunda 51 şüpheli yakalandı.
143 ARAÇ İLE 7 BOT VE BOT MOTORU ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlığın açıklamasına göre, operasyonlarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen de yakalandı. İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.
OPERASYONLAR 33 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Operasyonların düzenlendiği iller şöyle sıralandı:
Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van.
İçişleri Bakanlığı, açıklamasında "Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.