Göçmen kaçakçılarına operasyon! 33 ilde 51 şüpheli yakalandı: 47 tutuklama, 4 adli kontrol

İçişleri Bakanlığı, jandarmanın 33 ilde düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını, 47’sinin tutuklandığını açıkladı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Yakalanan 2 bin 822 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemleri başlatıldı.