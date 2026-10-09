Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi. 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı tespit edildi.

TERA VE PUSULA'DA REKOR KAZANÇ

Soruşturma detaylarına göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etti. Pusula fonlarından ise 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladı. Hedef Portföy'ün fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde etti.