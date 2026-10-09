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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon fahiş kâr elde ettiğini saptadı. Savcılık listeyi TMSF'ye gönderirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13-16 Eylül tarihlerinde içeriden bilgi alarak fonlardan çıkış yapanların mercek altında olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi. 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti! - 1

TERA VE PUSULA'DA REKOR KAZANÇ
Soruşturma detaylarına göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etti. Pusula fonlarından ise 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladı. Hedef Portföy'ün fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti! - 2

TMSF'YE LİSTE GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri TMSF'ye bildirdi. TMSF'nin, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanacağı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dev soruşturmaya ilişkin SABAH Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a özel açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti! - 3

Bakan Gürlek, fon soruşturmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirten Bakan Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti! - 4

HABER ALIP SATTILAR
Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı. Soruşturmanın bu kritik bulgular ışığında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti! - 5

43 BİN YATIRIMCININ PARALARI YATIRILDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söyledi. Şimşek "131 fonda sorun yaşandı, sorunu küçümsemiyoruz ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı, ilave düzenlemeler de yapılacak" dedi.

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