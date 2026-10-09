Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında başsavcılık TMSF'ye 214 kişilik listeyi iletti!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon fahiş kâr elde ettiğini saptadı. Savcılık listeyi TMSF'ye gönderirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13-16 Eylül tarihlerinde içeriden bilgi alarak fonlardan çıkış yapanların mercek altında olduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek belirlendi.
Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi. 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı tespit edildi.
TERA VE PUSULA'DA REKOR KAZANÇ
Soruşturma detaylarına göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etti. Pusula fonlarından ise 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladı. Hedef Portföy'ün fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde etti.
TMSF'YE LİSTE GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri TMSF'ye bildirdi. TMSF'nin, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanacağı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dev soruşturmaya ilişkin SABAH Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a özel açıklamalarda bulundu.