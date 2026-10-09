MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.