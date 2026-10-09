MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'u kapıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair son gelişmeler ele alınırken görüşmenin ardından DEM Parti tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.