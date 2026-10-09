SARP YALÇINKAYA'DAN ÖZEL JETLE PARA TAŞINDIĞI İDDİASI

İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya, ifadesinde Gülibrahimoğlu'nu İmamoğlu'nun "en sağlam kasası ve yediemini" olarak nitelendirdi.

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal ile de yurt dışına çıktığını anlattı.

Bu uçuşların nedenini sorduğunda kendisine özel jetle yurt dışına para götürüldüğünün söylendiğini ileri süren Yalçınkaya, uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu iddia etti.

Yalçınkaya, yurt dışına götürüldüğünü öne sürdüğü paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edilen gelirler olduğunu düşündüğünü belirtti. Gülibrahimoğlu'nun mart ayında özel jetiyle yurt dışına kaçtığını da savundu.