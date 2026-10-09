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Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firari sanıktan biri olan ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası ve örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık devasa bir vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı resmi olarak harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında aranan Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firariden biri olan Gülibrahimoğlu'nun 2 Ekim 2026'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 1

YUNANİSTAN'DAN GEÇİCİ TUTUKLAMA VE İADE TALEBİ

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gülibrahimoğlu'nun iadesinin talep edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 2

Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4. maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 3

İDDİANAMEDE 180 MİLYAR LİRALIK VURGUN SUÇLAMASI

İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve Ekrem İmamoğlu'nun "para kasası" olduğu öne sürülen Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 4

Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği, kaçak döküm faaliyetlerinden büyük miktarda gelir elde ettiği ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolar kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 5

ERTAN YILDIZ'IN İFADESİNDE LONDRA'YA PARA AKTARILDIĞI İDDİASI

Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, ifadesinde elde edilen paraların büyük bölümünün Londra'ya aktarıldığını ileri sürdü.

Yıldız, yurt dışına çıkarılan paranın yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu duyduğunu da belirtti.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca ise Gülibrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu partileri verdiğini iddia etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 6

SARP YALÇINKAYA'DAN ÖZEL JETLE PARA TAŞINDIĞI İDDİASI

İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya, ifadesinde Gülibrahimoğlu'nu İmamoğlu'nun "en sağlam kasası ve yediemini" olarak nitelendirdi.

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal ile de yurt dışına çıktığını anlattı.

Bu uçuşların nedenini sorduğunda kendisine özel jetle yurt dışına para götürüldüğünün söylendiğini ileri süren Yalçınkaya, uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu iddia etti.

Yalçınkaya, yurt dışına götürüldüğünü öne sürdüğü paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edilen gelirler olduğunu düşündüğünü belirtti. Gülibrahimoğlu'nun mart ayında özel jetiyle yurt dışına kaçtığını da savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı! - 7

CHP KURULTAYINA İLİŞKİN İDDİA

Sabah'ın haberine göre, Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği CHP kurultayında da etkin rol oynadığını öne sürdü.

Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalanmasının ardından, mahkeme kararı doğrultusunda Türkiye'ye iadesine yönelik süreç başlatıldı.

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