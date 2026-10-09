Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı: Adalet Bakanlığı iade için düğmeye bastı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firari sanıktan biri olan ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası ve örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık devasa bir vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı resmi olarak harekete geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında aranan Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firariden biri olan Gülibrahimoğlu'nun 2 Ekim 2026'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı.
YUNANİSTAN'DAN GEÇİCİ TUTUKLAMA VE İADE TALEBİ
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gülibrahimoğlu'nun iadesinin talep edilmesine karar verdi.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4. maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.