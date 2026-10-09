İstanbul Kuyumcukent'te geçtiğimiz günlerde 16 esnaftan topladığı 420 milyon liralık altını gizli potalarda eritip buharlaştıran şebekenin arkasında, organize bir suç geçmişi çıktı.

Kuyumcukent'te mücevher tasarımcısı olarak nam salan ve vurgunun lideri konumunda olan Habib Kocabaşoğlu'nun Hindistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Kapalıçarşı'ya uzanan 1.7 milyarlık pırlanta kaçakçılığı zincirinin baş aktörlerinden biri olduğu anlaşıldı.

Örgüt Lideri Hadi Gulroozi

BÜYÜK PATRON İRANLI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre İstanbul- Dubai hattındaki uluslararası kaçaklığın lideri 'Büyük patron' lakaplı İran uyruklu Hadi Gulroozi'ydi. Gulroozi, pırlantaları ilk olarak Hindistan ve Hong Kong üzerinden çok düşük maliyetlerle ham olarak satın alıyor, bu taşlar daha sonra Dubai'ye getirilerek buradaki paravan ağlar üzerinden uluslararası geçerliliğe sahip sahte sertifikalarla yasallaştırılıyordu.