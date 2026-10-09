420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar!
İstanbul Kuyumcukent'te 16 esnaftan topladıkları 64 kilogram altını gizli potalarda eriterek buharlaştıran şebekenin arkasından uluslararası organize bir kaçakçılık ağı çıktı. Hindistan’dan Dubai’ye, Kapalıçarşı’dan İstanbul havalimanlarına uzanan 1.7 milyarlık pırlanta zincirinin liderinin İranlı "Büyük patron" olduğu belirlenirken; kuryelerin X-ray’i aşmak için kulaklık kutusu ve şampuan şişesi kullandığı, teslimatta ise "5 TL'lik banknot" şifresiyle çalıştığı ortaya çıktı.
İstanbul Kuyumcukent'te geçtiğimiz günlerde 16 esnaftan topladığı 420 milyon liralık altını gizli potalarda eritip buharlaştıran şebekenin arkasında, organize bir suç geçmişi çıktı.
Kuyumcukent'te mücevher tasarımcısı olarak nam salan ve vurgunun lideri konumunda olan Habib Kocabaşoğlu'nun Hindistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Kapalıçarşı'ya uzanan 1.7 milyarlık pırlanta kaçakçılığı zincirinin baş aktörlerinden biri olduğu anlaşıldı.
BÜYÜK PATRON İRANLI ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre İstanbul- Dubai hattındaki uluslararası kaçaklığın lideri 'Büyük patron' lakaplı İran uyruklu Hadi Gulroozi'ydi. Gulroozi, pırlantaları ilk olarak Hindistan ve Hong Kong üzerinden çok düşük maliyetlerle ham olarak satın alıyor, bu taşlar daha sonra Dubai'ye getirilerek buradaki paravan ağlar üzerinden uluslararası geçerliliğe sahip sahte sertifikalarla yasallaştırılıyordu.
KULAKLIK KUTUSUNDA MİLYONLUK VURGUN
Bu taşlar, gizli bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'deki kuyumcu ve mücevheratçılara pazarlanıyordu. Taşlar, havalimanlarındaki güvenlik taramalarından (X-ray) kaçabilmek amacıyla şampuan şişelerinin içine, çerez poşetlerinin diplerine, kablosuz kulaklık kutularına gizleniyor ya da kuryelerin vücutlarına bağlanarak gümrüksüz şekilde yurda sokuluyordu.
ŞİFRE: 5 TL'LİK BANKNOT
Kuryeler, pırlantaları Kapalıçarşı veya Kuyumcukent'teki alıcılara teslim ederken "şifreli bir banknot" kullanıyordu. Teslimattan saatler önce, kullanılacak olan 5 TL'lik bir banknotun seri numarası Dubai'deki yöneticiler tarafından alıcıya WhatsApp'tan gönderiliyordu. Kurye dükkana girdiğinde cebindeki 5 TL'yi uzatıyor, alıcı kuyumcu seri numarasını teyit ettiğinde milyonlarca liralık pırlanta teslimatı tamamlanıyordu.