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420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar!

İstanbul Kuyumcukent'te 16 esnaftan topladıkları 64 kilogram altını gizli potalarda eriterek buharlaştıran şebekenin arkasından uluslararası organize bir kaçakçılık ağı çıktı. Hindistan’dan Dubai’ye, Kapalıçarşı’dan İstanbul havalimanlarına uzanan 1.7 milyarlık pırlanta zincirinin liderinin İranlı "Büyük patron" olduğu belirlenirken; kuryelerin X-ray’i aşmak için kulaklık kutusu ve şampuan şişesi kullandığı, teslimatta ise "5 TL'lik banknot" şifresiyle çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul Kuyumcukent'te geçtiğimiz günlerde 16 esnaftan topladığı 420 milyon liralık altını gizli potalarda eritip buharlaştıran şebekenin arkasında, organize bir suç geçmişi çıktı.

Kuyumcukent'te mücevher tasarımcısı olarak nam salan ve vurgunun lideri konumunda olan Habib Kocabaşoğlu'nun Hindistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Kapalıçarşı'ya uzanan 1.7 milyarlık pırlanta kaçakçılığı zincirinin baş aktörlerinden biri olduğu anlaşıldı.

Örgüt Lideri Hadi GulrooziÖrgüt Lideri Hadi Gulroozi

BÜYÜK PATRON İRANLI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre İstanbul- Dubai hattındaki uluslararası kaçaklığın lideri 'Büyük patron' lakaplı İran uyruklu Hadi Gulroozi'ydi. Gulroozi, pırlantaları ilk olarak Hindistan ve Hong Kong üzerinden çok düşük maliyetlerle ham olarak satın alıyor, bu taşlar daha sonra Dubai'ye getirilerek buradaki paravan ağlar üzerinden uluslararası geçerliliğe sahip sahte sertifikalarla yasallaştırılıyordu.

420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar! - 1

KULAKLIK KUTUSUNDA MİLYONLUK VURGUN

Bu taşlar, gizli bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'deki kuyumcu ve mücevheratçılara pazarlanıyordu. Taşlar, havalimanlarındaki güvenlik taramalarından (X-ray) kaçabilmek amacıyla şampuan şişelerinin içine, çerez poşetlerinin diplerine, kablosuz kulaklık kutularına gizleniyor ya da kuryelerin vücutlarına bağlanarak gümrüksüz şekilde yurda sokuluyordu.

420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar! - 2

ŞİFRE: 5 TL'LİK BANKNOT

Kuryeler, pırlantaları Kapalıçarşı veya Kuyumcukent'teki alıcılara teslim ederken "şifreli bir banknot" kullanıyordu. Teslimattan saatler önce, kullanılacak olan 5 TL'lik bir banknotun seri numarası Dubai'deki yöneticiler tarafından alıcıya WhatsApp'tan gönderiliyordu. Kurye dükkana girdiğinde cebindeki 5 TL'yi uzatıyor, alıcı kuyumcu seri numarasını teyit ettiğinde milyonlarca liralık pırlanta teslimatı tamamlanıyordu.

420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar! - 3

TERMİNALDE YAKALANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takibine takılan kaçakçılık şebekesine, 31 Temmuz 2025 sabahı Sabiha Gökçen Havalimanından operasyon yapıldı. Terminalde gözaltına alınan kuyumcu Habib Kocabaşoğlu'nun üzerinde yapılan aramada AirPods kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,57 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi.

Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı.

420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar! - 4

DAĞITICI TUTUKLANDI

Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Gulroozi'nin firari olarak arandığı belirtilirken, örgüt yöneticisi Maneshi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar, Serkan Gökpınar'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi.

420 milyonluk altını buharlaştıran şebekeden kaçakçılık ağı çıktı: Teslimatları 5 TL'lik banknotla yapmışlar! - 5

ALTINLARI ERİTİP KAÇTIKLARI BELİRLENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatılmıştı.

Habib k. Ve kardeşi Orhan K. liderliğindeki şebekenin piyasadan topladıkları 64 kilogram altını eritip kaçtıkları belirlenmiş, şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalanmıştı.

#Kuyumcukent
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