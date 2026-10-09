Çeşme Belediyesinde rüşvet, irtikap ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2'si hakkına adli kontrol uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Çeşme Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık, aralarında başka bir dosya kapsamında hâlihazırda tutuklu bulunan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de yer aldığı 10 şüpheli hakkında; "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S.Y. hakkında ise savcılık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk kararı verdi.

10 TUTUKLAMA

Çeşme Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında belediye yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDAN

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.

B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.