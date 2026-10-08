Yargıdaki rüşvet ağından Bakan Akın Gürlek’e kumpas girişimi! İhbar dilekçesi ile İmamoğlu izi deşifre oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yargıdaki rüşvet soruşturmasını deşifre eden cezaevindeki Mine M.'nin verdiği ihbar dilekçesi ortaya çıktı.

Daha önce CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Hüseyin Avni Sipahi'ye yapılacak operasyonu 500 bin dolar karşılığında sızdırdığı saptanan, içerisinde savcıların da olduğu ve liderliğini Musa Şit'in yaptığı şebekenin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i fiziksel takibe alarak Ekrem İmamoğlu lobisiyle birlikte montajlı kumpas hazırladığı deşifre oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yargıdaki rüşvet soruşturmasında, yargıdaki kirli çetenin Adalet Bakanı Akın Gürlek'i fiziksel takibe alıp kumpas kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yargıdaki ağın köklerini, tutuklu Mine M. isimli kadın deşifre etti. Ağın başrolünde İstanbul Sarıyer'de restoran sahibi Musa Şit'in olduğunu aktaran Mine M., bu kişinin rüşvetle iş çözdüğünü belirtti.

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ'Yİ UYARAN EKİP

Sabah gazetesinin haberine göre, aralarında Musa Şit ve avukat Buket Tekışık'ın da yer aldığı 5 şüpheli tutuklandı. Şebekenin merkezindeki eski savcı Bayram Gülhan'ın, Aralık 2022'deki operasyon öncesinde eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye bilgi sızdırdığı saptanmıştı. 500 bin dolarlık rüşvet anlaşmasıyla Sipahi'nin eşi ve şoförüyle birlikte delil kaçırmasına göz yumulmuştu.

Soruşturmada İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava da öne çıktı. İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesindeki davanın, Musa Şit ve firari Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı saptanarak dosya tefrik edilip Ankara'ya gönderildi.

İMAMOĞLU LOBİSİYLE ORTAK HAREKET

2022-2024 yılları arasında Musa Şit'in restoranında ve Ankara'daki bir otelde yargı mensupları, avukatlar ve siyasilerin buluşup para karşılığı kararlara müdahale ettiği anlaşıldı. Örgüt lideri Musa Şit'in, Akın Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminden itibaren izlettiği, Ekrem İmamoğlu lobisiyle koordineli hareket ederek tapu ve montaj görsellerle kumpas haberleri servis ettirdiği saptandı. Şit'in, Gürlek'in bir din görevlisiyle olan görüntüsünü montajlatıp muhalif basına ve trollere verdirdiği belirlendi. Başsavcılık soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.