(MGM)

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE OLACAK?

Türkiye genelinde ise hava İstanbul'dan farklı bir tablo sergiliyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.