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Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yurdun batısında sabahları yoğun pus trafiği zorlarken, öğleden sonra İç Anadolu ile Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak başlıyor. Sıcaklıklar hafta sonu hızla artacak ancak yeni haftada tüm ülkeyi kaplayacak büyük bir yağış dalgası geliyor.

Sonbahar ılık ve sakin yüzünü gösterirken hava bir anda vites değiştiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritaları, Türkiye genelinde kısa sürede değişecek hareketli bir hava dalgasına işaret ediyor. Bir yanda sabahları göz gözü görmeyen yoğun pus tabakası, diğer yanda öğle saatleriyle birlikte gökyüzünü yaracak şimşekler... Hafta sonu sıcaklıklar tırmanışa geçerken, asıl büyük sürpriz yeni haftanın ilk günlerinde kapıyı çalacak.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

HAVA YENİDEN HAREKETLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-14 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Haritalara göre Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde aynı hava koşulları etkili olmayacak. Batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yağış geçişleri görülecek.

8 Ekim Perşembe günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öne çıkıyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

SABAH PUS, ÖĞLEDEN SONRA ŞİMŞEK

Perşembe günü yurdun batısı ile doğusu bambaşka iki havayı aynı anda yaşayacak. Meteorolojinin saatlik analizlerine göre günün ilk ışıklarında özellikle Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun bir pus ve yerel sis hadisesi hakim.

Öğle saatleri (12.00 – 18.00) geldiğinde ise harita adeta yeşile boyanıyor. Günün ikinci yarısında atmosfer hareketleniyor:

  • Başkent ve Çevresi: Ankara, Kırıkkale ve Çankırı hattında yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
  • Karadeniz ve İç Kesimler: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat) ile Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt) hattında kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.
  • İç Anadolu ve Doğu: Sivas ve Kayseri çevrelerinden Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Kars'a uzanan hat şimşekli yağışların etkisi altına giriyor.
  • Akdeniz'in İç Kesimleri: Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

(MGM)(MGM)

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE OLACAK?

Türkiye genelinde ise hava İstanbul'dan farklı bir tablo sergiliyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR: HAFTA SONUNA DİKKAT

İstanbul güne Marmara'nın genelinde olduğu gibi hafif puslu ve serin bir havayla başlıyor. Perşembe günü sabah saatlerinde kent genelinde hissedilen yoğun nem ve pus, öğleye doğru yerini parçalı bulutlu ve sakin bir gökyüzüne bırakıyor.

  • Perşembe: En düşük 13, en yüksek 21 derece. Gün içinde yağış beklenmiyor.
  • Cuma ve Hafta Sonu: Termometreler cuma günü 23, cumartesi 24, pazar günü ise 25 dereceye kadar tırmanacak.

Megakentte hafta sonu açık hava planı yapanlar için hava oldukça elverişli geçecek. Ancak sabah erken saatlerde yola çıkacak olanların pus nedeniyle görüş kaybına karşı tedbiri elden bırakmaması şart.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

HAFTA SONU BAHAR HAVASI AMA PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklık dengesi değişiyor. Meteoroloji verilerine göre cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar kademeli şekilde artacak. Hafta sonunda özellikle kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bir miktar üzerine çıkması bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda (Hakkari ve Van çevrelerinde) güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar beklenirken cumartesi günü neredeyse tüm yurtta yağışsız, parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim olacak.

Ancak pazar günü (11 Ekim) tablo yeniden karışıyor. Trakya üzerinden (Edirne, Kırklareli) yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yaparken, aynı saatlerde Doğu Akdeniz kıyılarında (Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel gök gürültülü sağanaklar kendisini gösterecek.

(MGM)(MGM)

7 GÜNLÜK HAVA DURUMU ÖZETİ

8 Ekim Perşembe
Beklenen Hava Durumu
Batıda sabah puslu; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak
Sıcaklık Eğilimi
Mevsim normallerinde (Güneyde normallerin üzeri)
9 Ekim Cuma
Beklenen Hava Durumu
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak; doğuda kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa)
Sıcaklık Eğilimi
Batıdan başlayarak artışa geçiyor
10 Ekim Cumartesi
Beklenen Hava Durumu
Yurt genelinde parçalı bulutlu, yağışsız ve açık hava
Sıcaklık Eğilimi
Mevsim normallerinin üzerinde
11 Ekim Pazar
Beklenen Hava Durumu
Trakya ve Doğu Akdeniz'de yerel gök gürültülü sağanak
Sıcaklık Eğilimi
Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor
12-14 Ekim (Yeni Hafta)
Beklenen Hava Durumu
Yağışlı hava dalgası batıdan başlayarak yurdun tamamına yayılıyor
Sıcaklık Eğilimi
Yağışla birlikte kademeli düşüş

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN: TÜM YURDU SARACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık projeksiyonunda en çok dikkat çeken detay ise Pazartesi gününden itibaren yaklaşan geniş çaplı yağış dalgası.

Pazartesi günü yurdun batısı ve güneyinde başlayacak yağışlar, Salı ve Çarşamba (13-14 Ekim) günleri dalga dalga ilerleyerek neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Hafta sonundaki ılık havanın ardından gelecek olan bu geniş çaplı sistem için uzmanlar, ani hava değişimlerine ve sağanaklara karşı güncel tahminlerin yakından takip edilmesini öneriyor.

(A Haber)(A Haber)

8 EKİM 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Bursa 11°C 22°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 12°C 25°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 13°C 21°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 11°C 24°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı bulutlu. Gece ve sabah ilk saatlerde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 1

EGE

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Denizli 15°C 26°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 16°C 26°C Az bulutlu ve açık
Manisa 15°C 28°C Az bulutlu ve açık
Muğla 13°C 25°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 2

AKDENİZ

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Adana 18°C 30°C Parçalı bulutlu; iç kesimlerde yer yer çok bulutlu, kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya 19°C 26°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Burdur 10°C 24°C Parçalı bulutlu
Hatay 16°C 28°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık. İç kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu olması, Antalya ile Doğu Toroslar mevkisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 3

İÇ ANADOLU

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Ankara 9°C 22°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Çankırı 7°C 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Eskişehir 9°C 22°C Parçalı bulutlu
Konya 10°C 22°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 4

BATI KARADENİZ

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Bolu 8°C 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce 11°C 23°C Parçalı bulutlu; gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus
Kastamonu 7°C 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak; gece ve sabah sis ve pus
Zonguldak 14°C 20°C Parçalı bulutlu; iç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus

Bölge geneli: Parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 5

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Amasya 10°C 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize 13°C 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun 14°C 24°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon 14°C 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak görülebilecek.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 6

DOĞU ANADOLU

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Erzurum 3°C 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars 3°C 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 10°C 20°C Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Van 6°C 18°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek.

Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En düşük En yüksek Hava durumu
Diyarbakır 11°C 25°C Parçalı bulutlu
Mardin 14°C 24°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Siirt 13°C 25°C Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 17°C 26°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı zamanla çok bulutlu. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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