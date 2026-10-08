Türkiye’de sıcaklıklar yükseliyor! 25 derece sonrası yağışlı hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yurdun batısında sabahları yoğun pus trafiği zorlarken, öğleden sonra İç Anadolu ile Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak başlıyor. Sıcaklıklar hafta sonu hızla artacak ancak yeni haftada tüm ülkeyi kaplayacak büyük bir yağış dalgası geliyor.
Sonbahar ılık ve sakin yüzünü gösterirken hava bir anda vites değiştiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritaları, Türkiye genelinde kısa sürede değişecek hareketli bir hava dalgasına işaret ediyor. Bir yanda sabahları göz gözü görmeyen yoğun pus tabakası, diğer yanda öğle saatleriyle birlikte gökyüzünü yaracak şimşekler... Hafta sonu sıcaklıklar tırmanışa geçerken, asıl büyük sürpriz yeni haftanın ilk günlerinde kapıyı çalacak.
HAVA YENİDEN HAREKETLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-14 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Haritalara göre Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde aynı hava koşulları etkili olmayacak. Batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yağış geçişleri görülecek.
8 Ekim Perşembe günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öne çıkıyor.
SABAH PUS, ÖĞLEDEN SONRA ŞİMŞEK
Perşembe günü yurdun batısı ile doğusu bambaşka iki havayı aynı anda yaşayacak. Meteorolojinin saatlik analizlerine göre günün ilk ışıklarında özellikle Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun bir pus ve yerel sis hadisesi hakim.
Öğle saatleri (12.00 – 18.00) geldiğinde ise harita adeta yeşile boyanıyor. Günün ikinci yarısında atmosfer hareketleniyor:
- Başkent ve Çevresi: Ankara, Kırıkkale ve Çankırı hattında yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
- Karadeniz ve İç Kesimler: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat) ile Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt) hattında kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.
- İç Anadolu ve Doğu: Sivas ve Kayseri çevrelerinden Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Kars'a uzanan hat şimşekli yağışların etkisi altına giriyor.
- Akdeniz'in İç Kesimleri: Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.