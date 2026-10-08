Soruşturma , daha önce elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarına ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi.

Operasyon kapsamında Yahşihan Belediyesi binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

Ekipler şüphelilerin ev ve işyerlerinde de arama yaptı. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Ayrıca soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'le bağlantılı olarak, Elif Biçer adına kayıtlı 83 taşınmaza, Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaza, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ile 1 Porsche marka otomobile, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz ile 1 Mercedes-Benz marka lüks jipe el koyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN 11 BİN 312 FİŞEK ÇIKTI

Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde yapılan aramada; seri numarası bulunmayan 1 adet ruhsatsız 9 milimetrelik tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 harici sabit disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yıldıran'ın adına kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA 24 EYLÜL'DEKİ OPERASYONUN ARDINDAN GENİŞLETİLDİ

Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026'da 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, bugünkü operasyonlarda elde edilen maddi ve dijital delillerin de mevcut soruşturma dosyalarıyla birlikte değerlendirilmesiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.