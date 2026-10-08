Zonguldak'ta kaçak ocak baskınlarını rüşvet karşılığı önceden haber verme soruşturmasında 16 şüpheliye işlem
Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonların para veya kömür karşılığında önceden haber verildiği iddiasına ilişkin yürütülen rüşvet soruşturmasında 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yönelik gerçekleştirilecek operasyonların önceden haber verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, kaçak ocak sahiplerinin yapılacak denetim ve operasyonları önceden öğrenmek amacıyla rüşvet verdiği, bazı orman muhafaza memurlarının ise bu bilgileri para veya kömür karşılığında paylaştığı öne sürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.
SORUŞTURMANIN UCU ORMAN MUHAFAZA MEMURUNA UZANDI
Soruşturmanın geçmişinde 17 Temmuz'da Çaycuma ilçesinde yaşanan olay yer alıyor.
Hakkında kaçak ocak sahiplerine para veya kömür karşılığında operasyonları önceden haber verdiği iddiasıyla rüşvet soruşturması yürütülen orman muhafaza memuru Hami Hamarat, başından vurulmuş halde bulundu.
Hamarat'ın ölümünün ardından ayrıca soruşturma başlatıldı.
2 ORMAN MUHAFAZA MEMURU TESPİT EDİLDİ
Rüşvet soruşturmasını sürdüren KOM ekipleri, Hamarat ile birlikte hareket ederek kaçak ocaklara ilişkin operasyon bilgilerini paylaştığı öne sürülen 2 orman muhafaza memurunu tespit etti.
Ekipler soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takip başlattı.
Yürütülen çalışmaların ardından rüşvet alma ve verme iddiaları kapsamında şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ "BASKI" İDDİASI
Soruşturma kapsamında Hami Hamarat'ın, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri paraları geri istemesi nedeniyle baskı altında kaldığı öne sürüldü.
Hamarat'ın bu süreçte intihar ettiği iddia edildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürdüğü için intihar iddiası kesinleşmiş bir bulgu olarak değerlendirilmiyor.
5 EKİM'DE OPERASYON DÜZENLENDİ
Fiziki ve teknik takibin ardından KOM ekipleri 5 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda rüşvet verdiği öne sürülen 14 kaçak ocak sahibi ile operasyon bilgilerini paylaştığı iddia edilen 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 16 oldu.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.