Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, kaçak ocak sahiplerinin yapılacak denetim ve operasyonları önceden öğrenmek amacıyla rüşvet verdiği, bazı orman muhafaza memurlarının ise bu bilgileri para veya kömür karşılığında paylaştığı öne sürüldü.

(Foto: DHA)

2 ORMAN MUHAFAZA MEMURU TESPİT EDİLDİ

Rüşvet soruşturmasını sürdüren KOM ekipleri, Hamarat ile birlikte hareket ederek kaçak ocaklara ilişkin operasyon bilgilerini paylaştığı öne sürülen 2 orman muhafaza memurunu tespit etti.

Ekipler soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takip başlattı.

Yürütülen çalışmaların ardından rüşvet alma ve verme iddiaları kapsamında şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ "BASKI" İDDİASI

Soruşturma kapsamında Hami Hamarat'ın, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri paraları geri istemesi nedeniyle baskı altında kaldığı öne sürüldü.

Hamarat'ın bu süreçte intihar ettiği iddia edildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürdüğü için intihar iddiası kesinleşmiş bir bulgu olarak değerlendirilmiyor.