İstanbul’un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve 'mahremiyet' vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmeye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, mekanın ortakları Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz'un müşterilerin uyuşturucu madde kullanmasına ve tüketmesine olanak sağladığı belirtildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde kan donduran mesajlar ve ses kayıtları ortaya çıkarken, istenen hapis cezaları da belli oldu.

İstanbul'da Aralık 2025'de ünlülerin gizli durağı olan ve 'Kütüphane' adıyla faaliyet gösteren eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında ortak hissedar olarak mekanı işleten Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmışlardı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 'Kütüphane' isimli mekanda uyuşturucu madde kullanıldığı ve temin edildiğine ilişkin pek çok ifadelerde bulunulduğu anlatıldı.

MEKAN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU KULLANILMASINA GÖZ YUMDUKLARI AKTARILDI Sabah'ın haberine göre hazırlanan iddianamede, şüpheliler Efe ile Koz'un mekana gelen müşterilerin uyuşturucu madde ile içeri girmelerine izin verdikleri, mekan içerisinde uyuşturucu madde kullanılmasına olanak sağladıkları ve göz yumdukları, bir kısım müşterilerin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları ifade edildi. MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI: "BENDE UYUŞTURUCU YOK, SİZDE VAR" Şüpheli Ali Yaşar Koz'un cep telefonu üzerinde yapılan incelemenin yer aldığı iddianamede, Barış E. isimli kullanıcı ile gerçekleştirmiş olduğu sohbetin incelendiği, sohbette Barış E.'nin kendisine "Bende uyuşturucu yok, sizde var", "Uyuşturucu sizin müşterilerde var" şeklinde mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yılmaz Efe "BUNLARI BİZ BAĞIMLI YAPARSAK…" Şüpheli Yılmaz Efe'nin cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede ise 'Sesli Notlar' uygulamasında 2 erkeğin kayıtlı ses dosyalarının bulunduğu, dosyalardaki konuşmalarda ise "Bunları biz bağımlı yaparsak...", "Bunlara bir şey vermek lazım, koko lazım", "Vermek mi zaten içiyoruz", "Dümenden de sarhoş numarası yapacağız", "İçmek istiyorum seninle diyordu biliyor musun?" şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi. ALINAN ÖRNEKLERDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU Hazırlanan iddianamede Yılmaz Efe'nin alınan saç örneğinde 'kokain' bulunduğu belirlenirken, Ali Yaşar Koz'un alınan idrar örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' bulunduğu, dolayısıyla şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarının Adli Tıp Kurumu raporlarıyla sabit olduğu belirtildi.