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Adalet Bakanı Gürlek'ten diplomasi trafiği! Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Gürlek'ten diplomasi trafiği! Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışma imkanları ele alındı.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bakan Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov ile ayrı ayrı bir araya geldi.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3), Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov (sağ 2), Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Botagoz Shaimardanovna Zhakselekova (solda), Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev (sol 2) ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov (sağda) da (Foto: AA)TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3), Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov (sağ 2), Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Botagoz Shaimardanovna Zhakselekova (solda), Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev (sol 2) ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov (sağda) da (Foto: AA)

Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı.

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#Adalet Bakanı Akın Gürlek
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