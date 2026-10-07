Adalet Bakanı Gürlek'ten diplomasi trafiği! Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışma imkanları ele alındı.