Yeşilköy'de Marmara Denizi'ne kaçak atık su deşarjı! Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda İSKİ'ye ait olduğu belirlenen yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kaçak atık su deşarj edildiğini tespit etti. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında meydana gelen kirlilik nedeniyle yaptırım 2 kat uygulanırken İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL idari para cezası verildi. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve kameraman Senad Destanoğlu bölgedeki son durumu aktardı.

İHBARLAR ÜZERİNE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize atık su deşarj edildiğine yönelik ihbarların ardından farklı tarihlerde bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki şikayetleri aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci, "Diğer tekne sahipleri zaman zaman hem burada oluşan yoğun kötü kokudan hem de bu bölgedeki kıyı tarafında suyun renginin değişmesinden şikayetçiydiler. Bunun üzerine de ihbarda bulunuyorlardı" ifadelerini kullandı.