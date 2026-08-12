Yeşilköy'de Marmara Denizi'ne kaçak atık su deşarjı! Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda İSKİ'ye ait olduğu belirlenen yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kaçak atık su deşarj edildiğini tespit etti. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki kirlilik nedeniyle yaptırım 2 kat uygulanırken İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL idari para cezası verildi. A Haber ekibi, deniz suyunda koyu renk ve yağlı su akışının tespit edildiği noktadan son durumu aktardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda İSKİ'ye ait olduğu belirlenen yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kaçak atık su deşarj edildiğini tespit etti. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında meydana gelen kirlilik nedeniyle yaptırım 2 kat uygulanırken İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL idari para cezası verildi. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve kameraman Senad Destanoğlu bölgedeki son durumu aktardı.
İHBARLAR ÜZERİNE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize atık su deşarj edildiğine yönelik ihbarların ardından farklı tarihlerde bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki şikayetleri aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci, "Diğer tekne sahipleri zaman zaman hem burada oluşan yoğun kötü kokudan hem de bu bölgedeki kıyı tarafında suyun renginin değişmesinden şikayetçiydiler. Bunun üzerine de ihbarda bulunuyorlardı" ifadelerini kullandı.
İSKİ'YE AİT 2 BETON BORU TESPİT EDİLDİ
Bakanlık ekiplerinin incelemelerinde İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun koyu renkte olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.
Kılıçtepeci, incelemelerdeki tespitleri şu sözlerle aktardı:
"İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan iki beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu, yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu da yine tespit edildi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkte yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi."
İSKİ'YE 1 MİLYON 678 BİN TL CEZA
Tespitlerin ardından söz konusu atık su ve kaçak deşarjla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında bulunması nedeniyle cezanın 2 kat uygulandığını belirten Kılıçtepeci, "Hem şu anda bulunduğumuz alan özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde bulunduğu için kirlilik nedeniyle iki kat yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL para cezası verildi" dedi.
BALIKÇILAR KOKU VE KİRLİLİKTEN ŞİKAYETÇİ
Bölgedeki tekne sahiplerinin yaşananlara ilişkin şikayetlerini de aktaran Kılıçtepeci, "Denizde yaşayan canlıların zarar gördüğünü ve denize giren insanlar için de tehlikeli olduğunu yine ifade ediyorlardı. Barınak sahipleri de şikayetlerini dile getiriyorlardı" ifadelerini kullandı.