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İstanbul'da yatırım dolandırıcılarına operasyon! 95 gözaltı

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İstanbul'da yatırım dolandırıcılarına operasyon! 95 gözaltı

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'deki iki ayrı çağrı merkezinden yönettikleri tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA YATIRIM DOLANDIRICILARI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI! 95 GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerini organize etmek amacıyla Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINDA 95 GÖZALTI

Suç faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla düğmeye basan siber polisi, tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'da uluslararası dolandırıcılık şebekesine siber darbe: 95 gözaltı | Fotoğraf: DHAİstanbul'da uluslararası dolandırıcılık şebekesine siber darbe: 95 gözaltı | Fotoğraf: DHA

Operasyonda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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