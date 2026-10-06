Gündemi meşgul eden yüksek karlı fon soruşturmasının TBMM Genel Kurulu'nda da ele alındığını belirten A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarını aktararak, Zengin'in, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bilgi verecektir" dediğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya dair Meclis'i doğrudan aydınlatacağını bildirdi.

"KİM HUKUKU İHLAL ETTİYSE HESAP VERECEKTİR"

Soruşturmanın kararlılıkla yürütüleceğini ve kimseye ayrıcalık tanınmayacağını vurgulayan Özlem Zengin'in net mesajlarını paylaşan İlter Yeşiltaş, AK Parti Grup Başkanvekilinin, "Kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşın parasını gasp ettiyse, siyasi görüşüne, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verecektir. Bu insanlar muhakkak ifadeye çağrılmalıdır her birisi" ifadelerini kullandığını aktardı.