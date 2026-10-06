Türkiye’nin konuştuğu fon soruşturması Meclis’te! Cevdet Yılmaz bilgi verecek
Türkiye'nin gündemini sarsan fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini açıklarken, "Kim hukuku ihlal ettiyse hesap verecek" mesajı verdi. Meclis kulislerindeki kritik gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın fon soruşturması kapsamında TBMM'ye bilgi verecek.
Gündemi meşgul eden yüksek karlı fon soruşturmasının TBMM Genel Kurulu'nda da ele alındığını belirten A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarını aktararak, Zengin'in, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bilgi verecektir" dediğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya dair Meclis'i doğrudan aydınlatacağını bildirdi.
"KİM HUKUKU İHLAL ETTİYSE HESAP VERECEKTİR"
Soruşturmanın kararlılıkla yürütüleceğini ve kimseye ayrıcalık tanınmayacağını vurgulayan Özlem Zengin'in net mesajlarını paylaşan İlter Yeşiltaş, AK Parti Grup Başkanvekilinin, "Kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşın parasını gasp ettiyse, siyasi görüşüne, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verecektir. Bu insanlar muhakkak ifadeye çağrılmalıdır her birisi" ifadelerini kullandığını aktardı.
'GENEL GÖRÜŞME' SEÇENEĞİ VE KARARLILIK VURGUSU
Bilgilendirmenin formatına ilişkin detaylara da değinen A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Özlem Zengin'in sürecin yöntemiyle ilgili olarak, "Genel görüşme de olabilir, bizim tercihimiz bu yöndedir" değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.
Yeşiltaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce fon soruşturmasının üzerine kararlılıkla gidileceği yönünde mesajlar verdiğini, AK Parti kurmaylarından da benzer açıklamalar geldiğini hatırlatarak; Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul'da yapacağı bilgilendirmenin Meclis çatısı altında önemli bir adım olacağını sözleriyle aktardı.