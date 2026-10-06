İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ataşehir ve Eyüpsultan Belediyelerinde başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/966 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinden uzaklaştırılan Murat Güneş yerine, yeni belediye başkan vekili seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/930 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, görevden uzaklaştırıldı. Özmen'in yerine, yeni başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 10 Ekim 2026 Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. (Foto: DHA)

ATAŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 5 TUTUKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonları kapsamında bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandığı, ayrıca döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Bu kapsamda aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcısı Leyla Terzi, Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, Mustafa Anıl Altan ve Halim Bak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİNDE 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da yürütülen soruşturmada Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturmada Başkan Özmen hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarında tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.