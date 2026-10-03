İzmir Çiğli'de drift denetimi: 67 sürücü ve araca ceza kesildi
İzmir'in Çiğli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik havadan ve yerden geniş çaplı denetim yapıldı. Yaklaşık 150 aracın tek tek kontrol edildiği uygulamada 7 sürücüye drift, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, toplam 67 sürücü ve araca trafik idari para cezası kesildi. 17 araç ise trafikten men edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan drift sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, dün akşam saat 20.00 ile 00.00 arasında Çiğli ilçesinde özel denetim gerçekleştirdi.
HAVADAN VE YERDEN KISKACA ALINDILAR
Drift yaptığı belirlenen sürücülerin toplandığı bölgede polis ekipleri havadan ve yerden denetim yaptı.
Uygulama kapsamında yaklaşık 150 araç tek tek kontrol edildi.
Bölgedeki sürücüler ve araçlar trafik kuralları, alkol kullanımı ve araçların teknik şartları açısından incelendi.
7 SÜRÜCÜYE DRİFTTEN İŞLEM
Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı belirlenen 7 sürücüye işlem yapıldı.
Drift yapan sürücüler hakkında ilgili trafik mevzuatı kapsamında idari yaptırım uygulandı.
2 SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kontrollerde ayrıca 2 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.
Söz konusu sürücüler hakkında da yasal işlem yapıldı.
67 SÜRÜCÜ VE ARACA CEZA
Denetimlerin bilançosu da açıklandı.
Çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 67 sürücü ve araca trafik idari para cezası uygulandı.
17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimlerde kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 araç trafikten men edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle drift ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.