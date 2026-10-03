İzmir Çiğli'de drift denetimi: 67 sürücü ve araca ceza kesildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik havadan ve yerden geniş çaplı denetim yapıldı. Yaklaşık 150 aracın tek tek kontrol edildiği uygulamada 7 sürücüye drift, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, toplam 67 sürücü ve araca trafik idari para cezası kesildi. 17 araç ise trafikten men edildi.