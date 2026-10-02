Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
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Kadıköy'de 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, binada mahsur kalanların tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenen bazı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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