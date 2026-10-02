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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Kadıköy'de 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, binada mahsur kalanların tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenen bazı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın; mahsur kalanlar var (Foto: DHA) Kadıköy'de 8 katlı binada yangın; mahsur kalanlar var (Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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