Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Kadıköy'de 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, binada mahsur kalanların tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenen bazı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.