Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Milyarlarca liralık kamu zararının saptandığı soruşturmada silahlı saldırı ve örgüt suçlamaları da yer aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. MERSİN'DE 3 BELEDİYEYE OPERASYON! VAHAP SEÇER DAHİL 59 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Başsavcılık, Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk tespitlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.



SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİ SORUŞTURMASI Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesinde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesinde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.