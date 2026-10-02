İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde E-5’in Avcılar yönünde gerçekleştirdiği asfalt çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle oluşan yoğunluk Yenibosna’ya kadar uzanırken, sürücüler çalışmanın iş çıkışı saatine denk gelmesine tepki gösterdi.

İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde E-5'te trafik çilesi yaşandı.

E-5 ÇALIŞMASI ÇİLEYE DÖNDÜ

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun Avcılar yönü trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar uzandı.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre çalışmanın, ana yolun orta şeridindeki asfaltta meydana gelen bozulmanın giderilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi. Ana yolun kapatılması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Küçükçekmece'de E5 karayolundaki çalışmalar nedeniyle yolun Avcılar istikameti tam da iş çıkışı trafiğe kapatılmış bölgede trafik tam bir eziyet haline dönüştü.

ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Trafikte bekleyen sürücüler, çalışmanın zamanlamasına tepki gösterdi. Yaz tatili döneminde yapılmayan yol çalışmasının, kent genelinde okulların açılmasıyla birlikte başlatılmasını eleştiren sürücüler, yoğunluğun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.