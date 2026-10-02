Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi, Bursa'nın tescilli ve simge lezzetlerinde yaşanan devasa bir hile skandalını gözler önüne serdi. Kentin en bilinen noktalarından biri olan Osmangazi'deki tarihi cantık salonundan alınan dana eti harcında, laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü rutin denetimlerin ardından "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini kamuoyunun bilgisine sundu. Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran listede, Bursa'nın gastronomi kültüründe çok önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretli lezzeti cantık da yer aldı. Bakanlık müfettişleri tarafından şehrin en eski ve popüler işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tüketicilere sunulan ürünlerin içerikleri laboratuvar ortamında mikrobiyolojik ve histolojik analize tabi tutuldu. Yapılan incelemeler, cantık üretiminde kullanılan et harcının tağşiş edildiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

DANA ETİ DİYE HAZIRLANAN HARÇ LABORATUVARDAN GEÇEMEDİ Bakanlık resmi kayıtlarında "Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu" ticari unvanıyla yer alan Osmangazi ilçesindeki işletmede yapılan fiziki denetimler sırasında etlerden numune temin edildi. İşletme yetkililerinin resmi olarak "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" beyanıyla üretime dahil ettiği üründen 8 Haziran 2026 tarihinde alınan numune, bakanlığın tam teşekküllü laboratuvarlarında analiz edildi. Yapılan detaylı DNA ve doku incelemelerinin ardından, tamamen sığır eti olması gereken çiğ harcın içerisine tek tırnaklı hayvan (at, eşek, katır) eti karıştırıldığı kesin olarak belirlendi. Bakanlık, bu bulgunun ardından ilgili firmayı tağşiş listesine ekleyerek kamuoyuna ifşa etti.