Başkan Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur’an kursu öğreticilerine selamlarını ileterek görevlerinde başarı diledi.
Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUM"
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.