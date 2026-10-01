Parti içi güç savaşları, yolsuzluk iddiaları ve şaibeli süreçlerle çalkalanan CHP'de büyük bir çözülme yaşanıyor. Özgür Özel döneminde seçilen her 10 belediye başkanından 1'i istifa ederek AK Parti saflarına katılırken, parti yönetimi 5 belediye başkanını disipline sevk etti.

Yolsuzluk iddiaları, şüpheli ihaleler, şaibeli seçimler ve ahlak dışı ilişki skandallarıyla gündemden düşmeyen muhalefet kanadında bir başka kriz daha yaşanıyor. Özgür Özel'in CHP genel başkanlığı sürecinde aday gösterilip belediye başkanı seçilen isimler, son 2.5 yılda kaotik görüntü ve işlevsiz yapıdan adeta kaçarak AK Parti saflarına katıldı.

Yeni Parti lideri Özgür Özel TOPLAM SAYI 44 OLDU Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da geçişleriyle bu sayı 44'e ulaştı. Yerel seçimlerde CHP'den seçilen her 10 belediye başkanından 1'i soluğu AK Parti'de aldı. 2024 yerel seçimlerinde CHP yurt genelinde 420 belediye kazanmıştı. O günden bu yana CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 44'e tırmandı.