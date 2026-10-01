Başkan Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Fon krizine değinen Erdoğan, "Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'nda Genel Kurul'a hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz milletim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, Meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evvel emirde, bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere, bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yâd ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kast edenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin darağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatin Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yine burada, bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara yüce Mevla'dan rahmet diliyorum.

DÜNYADA GAZİLİKLE İKİ KEZ MÜŞERREF OLAN TEK MECLİS TBMM'DİR

Dünyada Gazilik ile iki kez müşerref olan Tek Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu Meclis milletin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye çalışanlara karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir.

TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türkiye Büyük Millet Meclis dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla gerçekleştirildi. Siyasi parti ayıt etmeden Gazi Meclisimizdeki tüm milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve üyeleri gönülden tebrik ediyorum. 10 ay 10 gün boyunca ortaya konulan özverili çalışmalar için herkese şükranlarımı iletiyorum.

"FON SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ"

Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.

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