Türk savunma sanayiinden tarihi rekor: Türkiye dünya devlerini geride bırakıp 8’inci sıraya yükseldi

Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ve ülkelerin askerî ihracat hacimlerini ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi raporunda, Türkiye'nin 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatıyla küresel listenin 8'inci sırasında yer aldığı belirtildi.

TÜRKİYE İHRACATTA TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Bu sonucun, Türk savunma sanayii sektörü adına küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olduğu vurgulandı.

Raporda, dünya genelindeki ihracat sıralamasında ABD'nin 44,6 milyar dolarlık hacimle zirvedeki yerini koruduğu belirtildi. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip etti. İlk 10'daki son sırada ise Çin yer aldı.