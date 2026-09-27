Türk savunma sanayiinden tarihi rekor: Türkiye dünya devlerini geride bırakıp 8’inci sıraya yükseldi
Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi tarafından yayımlanan 2025 yıl sonu Küresel Savunma Sanayii İhracat Raporu, Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki yükselişini ortaya koydu. Türkiye, 4 milyar 230 milyon dolarlık rekor ihracat hacmiyle dünya sıralamasında ilk kez 8’inci sıraya yükseldi.
Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ve ülkelerin askerî ihracat hacimlerini ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi raporunda, Türkiye'nin 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatıyla küresel listenin 8'inci sırasında yer aldığı belirtildi.
TÜRKİYE İHRACATTA TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
Bu sonucun, Türk savunma sanayii sektörü adına küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olduğu vurgulandı.
Raporda, dünya genelindeki ihracat sıralamasında ABD'nin 44,6 milyar dolarlık hacimle zirvedeki yerini koruduğu belirtildi. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip etti. İlk 10'daki son sırada ise Çin yer aldı.
185 ÜLKEDE 230 FARKLI TÜRK MALI ÜRÜN KULLANILIYOR
Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı ve hızlı yükselişine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
Son yıllarda yakaladığı ivmeyle küresel savunma sanayiindeki konumunu güçlendiren Türk savunma sanayii ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edildiği, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen yaklaşık 230 farklı ürün tipinin ise dünya genelinde aktif olarak kullanıldığı aktarıldı.