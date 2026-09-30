KURUL ÜYELERİNE BİLGİ VERİLECEK Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından takip ediliyor. MGK'da, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Kurul üyelerine bilgi verilecek.

KURUL ÜYELERİNE BİLGİ VERİLECEK Toplantının ana gündem maddesini ise Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda yasanın ardından gelinen aşama ile güvenlik boyutundaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

YASA SONRASI İLK TOPLANTI "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından MGK, sürece ilişkin ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Toplantıda Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Babülmendep Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da masada olması bekleniyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI Kurul toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile ABD-İran arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.

MASADAKİ BAŞLIKLAR Başta Sincar olmak üzere, terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlarla, silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile yürütülen temaslar MGK'da ele alınacak.

Türkiye'nin güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak (Foto: AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ilk maddesine göre, bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK/KCK'nin ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor.

Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması şartı aranacak.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından çerçeve yasa resmen yürürlüğe girecek ve 6 aylık başvuru süresi başlayacak.