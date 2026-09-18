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Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 isim tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 isim tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, aralarında Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CANLI ANLATIM

01:13

2 İSİM TUTUKLANDI

Hâkimliğe sevk edilen şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20:50

6 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

İşte o isimler:
1- Volkan Akçıray
2- Zeynep Akçıray
3- Eda Güzelcik
4- Sezer Çakır
5- Hazal Filiz Küçükköse
6- Yeliz Tuba Yasa

 

20:44

İŞTE TUTUKLAMA TALEBİ VERİLEN İSİMLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

 

19:33

10 İSİM SERBEST

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik 'uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'fuhşa aracılık etme', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bu kapsamda Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun dahil 10 isim adli tıp sonrası serbest bırakıldı. 

 

17:42

Ünlüler Adliyeye Sevk Edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ünlülere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'inde bulunduğu 21 isim gözaltına alındı. 5 isim adliyeye sek edildi. 

 

İşte o isimler:
1. Nilperi Şahinkaya 
2. Hasan Şaş
3. Sayat Zurnacı
4. Aytaç Kart 
5. Muhammet Kahyaoğlu


 

 

16:42

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhuşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten oyuncu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi.

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINANLAR
Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi.

 

Ahaber
16:11

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

ÜNLÜLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
10:11

ÜNLÜLERE 'UYUŞTURUCU' VE 'FUHUŞ' SORUŞTURMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhuşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi.

08:35

GÖZALTI LİSTESİNDE TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR

Soruşturmanın perde arkasını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "Oldukça önemli bir operasyon. Sabah saatlerinde yapılan operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi. Aralarında ünlüler, sosyal medya fenomenleri, işletmeciler ve iş adamlarının olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" sözleriyle operasyonun boyutunu paylaştı.

Şüphelilerin evlerinde arama yapılacak ardından ifadelerine başvurulacak ve kan-saç örneği alınacak.

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

  • Aras Bulut İynemli (oyuncu)
  • Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)
  • Melis Sezen (oyuncu)
  • Nilperi Şahinkaya (oyuncu)
  • Melisa Şenolsun (oyuncu)
  • Hande Demir (iş ve cemiyet hayatından tanınan isim)
  • Hasan Şaş (eski millî futbolcu)
  • Afra Saraçoğlu (oyuncu)
  • Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi)
  • Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)
  • Yeşim Yeşilçimen (manken)
  • Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)
  • Anıl Durmuş (şarkıcı)
  • Muhammet Kahyaoğlu
  • Aytaç Kart
  • Sayat Zurnacı
  • Eyüpcan Pırlanta
  • Rıfat Atlı
ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEFO DAHİL 18 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerini aktaran Karaca, "Gözaltı kararının verilmesinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere ilk önce sağlık kontrolüne götürülecekler. Oradaki ifadelerinden sonra ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekler" ifadelerini kullandı. Haklarında biyolojik inceleme ve arama kararı bulunan isimlerin işlemleri jandarma ve emniyet birimlerince sürdürülüyor.

08:20

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo) ve Nilperi Şahinkaya’nın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

08:00

ARAS BULUT İYNEMLİ VE ŞARKICI SEFO'YA GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve şarkıcı Sefo hakkında gözaltı kararı verildi.

07:58

ÜNLÜLERE YENİ DALGA OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.

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