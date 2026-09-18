Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 isim tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, aralarında Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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2 İSİM TUTUKLANDI
Hâkimliğe sevk edilen şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.
İşte o isimler:
1- Volkan Akçıray
2- Zeynep Akçıray
3- Eda Güzelcik
4- Sezer Çakır
5- Hazal Filiz Küçükköse
6- Yeliz Tuba Yasa
İŞTE TUTUKLAMA TALEBİ VERİLEN İSİMLER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.