TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, “Filistin Günü” etkinlikleri kapsamında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda dostluk maçında karşı karşıya geliyor. “Evimiz Sizin Evinizdir” sloganıyla düzenlenen karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Filistin Milli Takımı, tribünleri dolduran futbolseverler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek dostluk maçında karşı karşıya gelecek. "EVİMİZ SİZİN EVİNİZDİR" TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla yeşil sahada buluşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRİBÜNLERDE SEVGİ SELİ TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel dostluk karşılaşmasında sahaya çıktı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda tribünleri dolduran futbolseverler, Filistin Milli Takımı'nı büyük bir sevgiyle karşıladı. GİRİŞLER ÜCRETSİZ VE BİLETSİZ Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler için girişler ücretsiz ve biletsiz olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da karşılaşma öncesinde Konyalılara çağrıda bulunarak futbolseverleri tribünlere davet etti.