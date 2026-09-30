-°C
CANLI YAYIN

Bilal Çalışkan hakkında yakalama kararı! Bakan Gürlek ile olan fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bilal Çalışkan hakkında yakalama kararı! Bakan Gürlek ile olan fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Bilal Çalışkan ile Türkevi'nde aynı karede yer aldığı fotoğrafa ilişkin adli kaynaklardan bilgilendirme yapıldı.

Adli kaynaklar, Bakan Gürlek'in Bilal Çalışkan'ı şahsen tanımadığını, fotoğrafın tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında gerçekleşen anlık bir karşılaşma sırasında çekildiğini ve herhangi bir planlı görüşme ya da özel kabul söz konusu olmadığını belirtti.

BAKAN GÜRLEK FOTOĞRAF KARESİNE GİREN KİŞİYİ ŞAHSEN TANIMIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in New York'taki Türkevi programı sırasında Bilal Çalışkan adlı şahısla aynı fotoğraf karesinde yer aldığı öğrenildi. Adli kaynaklara göre Bakan Gürlek'in fotoğraf karesine giren kişiyi şahsen tanımadığı belirtildi.

Söz konusu fotoğrafın, Türkevi'ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında bulunan Çalışkan'ın Bakan Gürlek'in yanına gelmesi üzerine çekildiği öğrenildi.

Bakan Gürlek ile fon soruşturmasında yakalama kararı bulunan B.Ç.'nin bulunduğu kareye ilişkin açıklama geldi (Fotoğraf: X platformu) Bakan Gürlek ile fon soruşturmasında yakalama kararı bulunan B.Ç.'nin bulunduğu kareye ilişkin açıklama geldi (Fotoğraf: X platformu)

PLANLI GÖRÜŞME DEĞİL, ANLIK KARŞILAŞMA

Bakan Gürlek'in fotoğrafın çekildiği sırada Çalışkan'ın kimliği veya hakkında yürütülen adli süreç konusunda bilgi sahibi olmadığının aktarıldığı, fotoğraf karesinin önceden planlanmış bir görüşme ya da özel kabul niteliğinde olmadığı ve Bakan Gürlek'in program kapsamında yürüdüğü sırada gerçekleşen anlık bir karşılaşma olduğu ifade edildi.

Fon soruşturmasında yeni dalgaFon soruşturmasında yeni dalga FON SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA

B.Ç. HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Bilal Çalışkan hakkında yakalama kararı bulunduğu, şahsın yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Çalışkan'ın yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Önceki Haber
İtirafçı Murat Abbas İBB'nin "dijital rüşvet" çarkını anlattı! 9 Mart'taki gizli toplantıda "ağır birliği" uyarısı
İtirafçı Murat Abbas İBB'nin "dijital rüşvet" çarkını anlattı! 9 Mart'taki gizli toplantıda "ağır birliği" uyarısı
Fon soruşturmasında gelişme: Tera Yatırım dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi
Sonraki Haber
Fon soruşturmasında gelişme: Tera Yatırım dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın