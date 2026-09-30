Bilal Çalışkan hakkında yakalama kararı! Bakan Gürlek ile olan fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Adli kaynaklar, Bakan Gürlek'in Bilal Çalışkan'ı şahsen tanımadığını, fotoğrafın tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında gerçekleşen anlık bir karşılaşma sırasında çekildiğini ve herhangi bir planlı görüşme ya da özel kabul söz konusu olmadığını belirtti.

Bakan Gürlek ile fon soruşturmasında yakalama kararı bulunan B.Ç.'nin bulunduğu kareye ilişkin açıklama geldi (Fotoğraf: X platformu)

PLANLI GÖRÜŞME DEĞİL, ANLIK KARŞILAŞMA

Bakan Gürlek'in fotoğrafın çekildiği sırada Çalışkan'ın kimliği veya hakkında yürütülen adli süreç konusunda bilgi sahibi olmadığının aktarıldığı, fotoğraf karesinin önceden planlanmış bir görüşme ya da özel kabul niteliğinde olmadığı ve Bakan Gürlek'in program kapsamında yürüdüğü sırada gerçekleşen anlık bir karşılaşma olduğu ifade edildi.

B.Ç. HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Bilal Çalışkan hakkında yakalama kararı bulunduğu, şahsın yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Çalışkan'ın yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği belirtildi.