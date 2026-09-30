Bakan Gürlek’in Bilal Çalışkan ile fotoğrafına dikkat çeken açıklama: Anlık karşılaşma

Adli kaynaklar, Bakan Gürlek'in B.Ç.'yi şahsen tanımadığını, fotoğrafın tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında gerçekleşen anlık bir karşılaşma sırasında çekildiğini ve herhangi bir planlı görüşme ya da özel kabul söz konusu olmadığını belirtti.

BAKAN GÜRLEK FOTOĞRAF KARESİNE GİREN KİŞİYİ ŞAHSEN TANIMIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in New York'taki Türkevi programı sırasında B.Ç. adlı şahısla aynı fotoğraf karesinde yer aldığı öğrenildi. Adli kaynaklara göre Bakan Gürlek'in fotoğraf karesine giren kişiyi şahsen tanımadığı belirtildi.

Söz konusu fotoğrafın, Türkevi'ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında bulunan B.Ç.'nin Bakan Gürlek'in yanına gelmesi üzerine çekildiği öğrenildi.