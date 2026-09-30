Bakan Gürlek’in Bilal Çalışkan ile fotoğrafına dikkat çeken açıklama: Anlık karşılaşma
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç. ile Türkevi'nde aynı karede yer aldığı fotoğrafa ilişkin adli kaynaklardan bilgilendirme yapıldı.
Adli kaynaklar, Bakan Gürlek'in B.Ç.'yi şahsen tanımadığını, fotoğrafın tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında gerçekleşen anlık bir karşılaşma sırasında çekildiğini ve herhangi bir planlı görüşme ya da özel kabul söz konusu olmadığını belirtti.
BAKAN GÜRLEK FOTOĞRAF KARESİNE GİREN KİŞİYİ ŞAHSEN TANIMIYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in New York'taki Türkevi programı sırasında B.Ç. adlı şahısla aynı fotoğraf karesinde yer aldığı öğrenildi. Adli kaynaklara göre Bakan Gürlek'in fotoğraf karesine giren kişiyi şahsen tanımadığı belirtildi.
Söz konusu fotoğrafın, Türkevi'ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında bulunan B.Ç.'nin Bakan Gürlek'in yanına gelmesi üzerine çekildiği öğrenildi.
PLANLI GÖRÜŞME DEĞİL, ANLIK KARŞILAŞMA
Fotoğrafın çekildiği sırada Bakan Gürlek'in B.Ç.'nin kimliği veya hakkında yürütülen adli süreç konusunda bilgi sahibi olmadığını aktarılırken fotoğraf karesinin önceden planlanmış bir görüşme ya da özel kabul niteliğinde olmadığı, Bakan Gürlek'in program kapsamında yürüdüğü sırada gerçekleşen anlık bir karşılaşma olduğu ifade edildi.
B.Ç. HAKKINDA YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında B.Ç. hakkında yakalama kararı bulunduğu, şahsın yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
B.Ç.'nin yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği belirtildi.