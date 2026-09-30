Dijital dünyadan sessiz tahribat! Korkutan "Brain Drain" tehlikesi: Akıllı telefon ergenlerde IQ puanını düşürdü
Dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki sessiz tahribatı korkutucu boyutlara ulaştı. Enstitü Sosyal'in "Görünmez Sular, Eriyen Zihinler: Ergenlikte Akıllı Telefonun Sessiz Tahribatı" başlıklı analizi, akıllı telefonların sadece süreyi değil, dikkat, sabır ve IQ puanlarını da erittiğini ortaya koydu. Araştırmalara göre telefon kapalı veya sessizde olsa dahi yakında bulunması zihinsel kapasiteyi düşürmeye yetiyor.
Bir zamanlar çocukların dünyası sokak, oyun ve yüz yüze iletişim üzerine kuruluydu. Bugün akıllı telefon, sosyal medya, kısa videolar ve hiç bitmeyen bildirimler çocukluğun ayrılmaz parçaları oldu.
Enstitü Sosyal'de Adnan Veysel Ertemel tarafından kaleme alınan "Görünmez Sular, Eriyen Zihinler: Ergenlikte Akıllı Telefonun Sessiz Tahribatı" başlıklı analiz, farklı ülkelerdeki araştırmalardan hareketle dijital dünyanın çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı. Analize göre mesele yalnızca ekran başında geçirilen süre değil, sürekli dijital uyaranların dikkat, sabır ve derin düşünme becerileri üzerinde oluşturabileceği baskı.
TELEFONA BAKMASA DA ETKİLENİYOR
Analizde yer verilen en dikkat çekici araştırmalardan biri Texas Üniversitesinden Adrian Ward ve ekibinin yaklaşık 800 kişiyle gerçekleştirdiği deney. Katılımcılar bilişsel testleri çözerken telefonlarını farklı yerlerde tuttu.