Telefonunu başka odada bırakanların kullanılabilir bilişsel kapasite testlerindeki performansı, telefonu masasında bulunanlardan daha yüksek çıktı. Telefonun sessiz ya da kapalı olması da bu sonucu ortadan kaldırmadı. Araştırmacılar bunu "brain drain" yani zihinsel kaynakların tüketilmesi olarak tanımladı. Buna göre kişi telefona hiç bakmasa dahi cihazı görmezden gelmek için zihinsel kaynak harcayabiliyor.

IQ PUANLARINDA GERİLEME

Analiz, bazı ülkelerde uzun yıllar yükselen IQ puanlarında görülen tersine dönüşe de dikkat çekiyor. Norveç verileriyle yapılan 2018 tarihli araştırmada 1975 sonrasında doğan erkeklerde IQ puanlarının gerilediği, kardeş karşılaştırmalarının ise çevresel faktörlerin önemine işaret ettiği belirlendi. ABD'de 2006-2018 verilerini inceleyen başka bir araştırmada da bazı bilişsel alanlarda düşüş saptandı.

DÖRT TEMEL RİSK

Sosyal psikolog Jonathan Haidt, 2010-2015 döneminde çocukların sosyal yaşamının yüz yüze oyunlardan telefon ve sosyal medya merkezli bir dünyaya kaymasını "çocukluğun büyük kablolanması" olarak tanımlıyor. Sorunun 4 temel ayağı ise sosyal yoksunluk, uyku bozulması, dikkat parçalanması ve bağımlılık. Kısa videolar ve sürekli bildirimlerle büyüyen çocukların uzun bir metne odaklanması, sabır isteyen bir problemi çözmesi ve kesintisiz düşünmesi giderek kritik bir eğitim meselesine dönüşüyor.