Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36’sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen kapsamlı ve çok yönlü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

36 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Hâkimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 38 şüpheliden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Olayla ilgili derinlemesine yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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