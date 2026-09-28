İstanbul'da Kapalıçarşı'yı sarsan film senaryolarını aratmayan bir soygun yaşandı. 8 yıldır çalıştığı iş yerindeki kasadan yüz binlerce dolar ve Türk lirasını alan Emre C., paraların yerine tencere, tava ve su şişeleri koydu. Eşine yalan söyleyerek aynı gece yurt dışına çıkan şüphelinin planı, güvenlik kameraları ve şifreli mesaj trafiğiyle ortaya çıktı.

Olay Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde meydana geldi. Şirket sahibi Tarık E.'nin dükkânda bulunmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre C., kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarıyla harekete geçti. Mesai bitimine yakın diğer çalışanları dükkândan gönderen şüpheli, veznede ve kasada bulunan 699 bin 366 Amerikan doları, 430 bin 758 Türk lirası ve 806 avroyu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

PARALARI ALIP YERİNE MUTFAK MALZEMESİ KOYDU

Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, soygunun hemen fark edilmesini engellemek isteyen kurnaz hırsız, akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya koyarak çelik kasanın içine yerleştirdi. Kasayı kilitleyip dükkândan ayrılan şüpheli, doğruca evine gitti.

Eve varır varmaz eşine, "Şirket beni acilen Çin'e gönderiyor, hemen valizimi hazırla" diyen Emre C., aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu. Şüphelinin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir kısmıyla farklı kuyumculardan altın satın aldığı da güvenlik kameralarınca tespit edildi. Pazartesi günü iş yerine gelen dükkân sahibi Tarık E., çalışanların Emre C.'ye ulaşamadığını öğrenince durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla çelik kasayı açan iş insanı, kasanın içinde para yerine mutfak gereçlerini görünce hayatının şokunu yaşadı. Kamera kayıtları incelendiğinde milyonluk vurgunun arkasındaki isim netleşti.

ŞİFRELİ TRAFİK OYUNDAN YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre C.'nin, çaldığı paraların bir kısmını akrabası Furkan A.'ya teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.'ye devretti. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve popüler çevrim içi savaş oyunu "Mobile Legends" üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Emre C., soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım" diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ile sahte hesaplardan tanıdıklarıyla iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Emre C., Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C.'nin "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenirken, kamu görevinden de yoksun bırakılmaları talebiyle kamu davası açıldı.