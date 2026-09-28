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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada

Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemeler konusunda kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verileri Kabine'ye sunması bekleniyor. Kabine'de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ele alınırken, Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği de masaya yatırılacak.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik Kabine Toplantısı öncesinde başkentte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kabine öncesi Külliye'de bir araya gelen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu önemli kararlar alırken, gözler saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI YARIN: BM, TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE FON KRİZİ MASADA

ANA GÜNDEM FON MAĞDURLARI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının ana omurgasını New York temaslarının oluşturacağını belirten A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, "Kabine Başkan Erdoğan'ın önderliğinde toplanıyor. Masada elbette Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve kamuoyunda fon krizi olarak bilinen, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma gibi konular geniş bir şekilde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Kabine'nin öncelikli başlıklarından biri Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. (AA)Kabine'nin öncelikli başlıklarından biri Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE IRAK'TAKİ SON DURUM MASADA

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde terörle mücadelenin kilit rol oynadığını hatırlatan Kuşkapan, "Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne olmuştu. Türkiye ve Irak, güvenlik alanında iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda iki ülke anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu" dedi.

Sürecin yakından izlendiğini vurgulayan Kuşkapan, örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye adımlarının teyidinin aralıksız sürdüğünü belirterek, bu meselenin hem Kabine'de hem de bu hafta düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) masaya yatırılacağını aktardı.

Terör örgütünün silah bırakma ve tasfiye sürecindeki son gelişmeler Kabine'de değerlendirilecek. (AA)Terör örgütünün silah bırakma ve tasfiye sürecindeki son gelişmeler Kabine'de değerlendirilecek. (AA)

455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN 'FON KRİZİ'

Ekonomideki son gelişmelerin de Kabine'nin öncelikli maddelerinden biri olduğunu dile getiren Kuşkapan, "Kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması da yine Kabine'nin önemli başlıkları arasında yerini almış olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında operasyonlar bir yandan devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kabine'nin ekonomi gündeminde ise 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması öne çıkacak. (AA)Kabine'nin ekonomi gündeminde ise 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması öne çıkacak. (AA)

BAKAN ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili yoğun bir temas trafiğinde olduğunu belirten Kuşkapan, "Bakan Mehmet Şimşek, transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan da New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türk ekonomisine yönelik bir riskin olmadığını söylemişti. Bakan Şimşek'in de toplantılarda elde edilen verilere ilişkin Kabine toplantısında bir sunum yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon sürecine ilişkin Kabine'ye sunum yapması bekleniyor. (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon sürecine ilişkin Kabine'ye sunum yapması bekleniyor. (AA)

HÜRMÜZ BOĞAZI VE GAZZE

Dış politika ve savunma alanındaki gelişmelere de değinen Damla Kuşkapan, "Dış politika başlığında ise Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke anlaşması kapsamındaki Suudi Arabistan ziyareti ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum da yine masadaki konulardan olacak" dedi.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından güvenlik önlemleri Kabine'nin gündemine geliyor. (ahaber.com.tr)Okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından güvenlik önlemleri Kabine'nin gündemine geliyor. (ahaber.com.tr)

OKULLARDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Toplumsal güvenliği ilgilendiren başlıkların da Kabine'de geniş yer tutacağını ifade eden Kuşkapan, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve de erken risk tespitine yönelik çalışmalar da yine masadaki konulardan olacak. Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de mercek altına alınacak" sözleriyle güvenlik ve adalet başlıklarını özetledi.

COP31 hazırlıkları da Kabine Toplantısı'nın gündem başlıkları arasında yer alacak. (AA)COP31 hazırlıkları da Kabine Toplantısı'nın gündem başlıkları arasında yer alacak. (AA)

TDT VE COP31 ZİRVELERİNİN HAZIRLIKLARI

Kuşkapan son olarak, 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi ile kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıklarının da Kabine toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirileceğini belirterek sözlerini tamamladı.

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