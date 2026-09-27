Türkiye’den katil İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Türkiye, katil İsrail işgal güçlerinin koruması altındaki aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği provokatif baskına art arda sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan eylemler en güçlü biçimde kınanırken uluslararası topluma, İsrail’in saldırganlığına karşı caydırıcı tedbirler alma çağrısı yapıldı.

İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilen provokasyona ilişkin yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NETANYAHU HÜKÜMETİ BARIŞI BALTALIYOR

Bakanlığın açıklamasında, katil Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da artırmayı ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı yinelendi.

ÖMER ÇELİK: MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Çelik, İsrail işgal güçlerinin koruması altındaki eylemleri kınayarak Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihî statüsünü hedef alan provokasyonların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çelik ayrıca, İsrail makamlarının gözetiminde gerçekleştirilen bu eylemlerin bölgesel gerilimi tırmandıran tehlikeli adımlar olduğunu belirtti.

Saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğunu belirterek uluslararası toplumu, uluslararası hukukun ve kutsal mekânların statüsünün korunması konusunda net bir duruş sergilemeye çağırdı.